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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Комо
Наполи - Комо: обзор матча 04 октября 2024
Наполи
04.10.2024, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Комо
1'
С. Мактоминей
53'
Р. Лукаку (П)
86'
Д. Нерес
43'
Г. Стрефецца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Комо
90'
+1
Замена
А. Габриеллони
️️️️
П. Кутроне
Замена
Б. Гилмор
️️️️
С. Лоботка
90'
+1
90'
+1
Замена
М. Сала
️️️️
А. Морено
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
М. Оливера
88'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Лукаку
88'
ГОЛ! 3:1!
Д. Нерес
Пас отдал
Р. Лукаку
86'
83'
Замена
Я. Энгельхардт
️️️️
И. ван дер Бремпт
83'
Замена
А. Белотти
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
П. Маццокки
️️️️
М. Политано
80'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Х. Кварацхелия
79'
68'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Фадера
59'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
Желтая карточка
А. Буонджорно
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Лукаку
53'
43'
ГОЛ! 1:1!
Г. Стрефецца
Пас отдал
М. Перроне
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Р. Лукаку
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Максимо Перроне
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Наполи
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-3-2-1
1
Каприле
17
Оливера
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
99
Ангисса
7
Кварацхелия
21
Политано
9
Лукаку
4-1-2-2-1
25
Аудеро
13
Доссена
2
Кемпф
20
ван дер Бремпт
5
Морено
5
Перроне
6
Роберто
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
17
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
17
Оливера
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
5
Морено
3
Сала
3
Сала
5
Морено
20
ван дер Бремпт
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
20
ван дер Бремпт
39
Фадера
90
Верди
90
Верди
39
Фадера
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Стрефецца
11
Белотти
11
Белотти
7
Стрефецца
Остались в запасе
Наполи
Комо
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
25
Пепе Рейна
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Наполи - Комо
1
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
423
628
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.35
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани
(Терамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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