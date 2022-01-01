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Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Состав
€ 421 млн
Наполи - состав команды
Неаполь
Серия А 2026/2027
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Сайт:
http://www.sscnapoli.it
Тренер:
Массимилиано Аллегри
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
32
Милинкович-Савич Ваня
Вра
29
€ 20 млн
1
Мерет Алекс
Вра
29
€ 8 млн
14
Контини Никита
Вра
30
€ 0.4 млн
4
Буонджорно Алессандро
Защ
27
€ 30 млн
31
Беукема Сам
Защ
27
€ 22 млн
5
Бадьяшиль Бенуа
Защ
25
€ 15 млн
17
Оливера Матиас
Защ
28
€ 15 млн
16
Марин Рафа
Защ
24
€ 12 млн
13
Ррахмани Амир
Защ
32
€ 10 млн
22
Ди Лоренцо Джованни
Защ
33
€ 7.5 млн
37
Спинаццола Леонардо
Защ
33
€ 3.5 млн
8
Мактоминей Скотт
Пол
29
€ 40 млн
70
Ланг Ноа
Пол
27
€ 22 млн
6
Гилмор Билли
Пол
25
€ 20 млн
99
Ангисса Франк
Пол
30
€ 15 млн
26
Вергара Антонио
Пол
23
€ 15 млн
68
Лоботка Станислав
Пол
31
€ 10 млн
11
Де Брюйне Кевин
Пол
35
€ 8 млн
2
Costantino Favasuli
Пол
-
19
Хойлунд Расмус
Нап
23
€ 60 млн
27
Сантос Алиссон
Нап
23
€ 28 млн
7
Нерес Давид
Нап
29
€ 23 млн
20
Лукка Лоренцо
Нап
26
€ 20 млн
23
Гиоване
Нап
22
€ 12 млн
21
Политано Маттео
Нап
33
€ 5 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 6
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