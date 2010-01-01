Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Мерет Алекс
|Вра
|25
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 13 млн.
|22
|Ди Лоренцо Джованни
|Защ
|29
|7
|2
|1
|0
|0
|€ 25 млн.
|3
|Мин-Джэ Ким
|Защ
|26
|7
|0
|0
|2
|0
|€ 35 млн.
|17
|Оливера Матиас
|Защ
|25
|6
|0
|2
|0
|0
|€ 15 млн.
|33
|Ррахмани Амир
|Защ
|29
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 25 млн.
|6
|Мариу Руй
|Защ
|31
|3
|0
|1
|1
|0
|€ 8 млн.
|30
|Эстигард Лео
|Защ
|23
|2
|1
|0
|0
|0
|€ 7 млн.
|5
|Жуан
|Защ
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 4 млн.
|20
|Зелински Петр
|Пол
|28
|7
|3
|2
|0
|0
|€ 40 млн.
|68
|Лоботка Станислав
|Пол
|28
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 30 млн.
|12
|Эльмас Эльйиф
|Пол
|23
|7
|0
|0
|1
|0
|€ 23 млн.
|99
|Замбо Андре-Франк
|Пол
|27
|6
|1
|3
|0
|0
|€ 38 млн.
|91
|Н'Домбеле Танги
|Пол
|26
|6
|1
|1
|0
|0
|€ 28 млн.
|70
|Гаэтано Джанлука
|Пол
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 4.5 млн.
|21
|Политано Маттео
|Нап
|29
|6
|1
|0
|2
|0
|€ 20 млн.
|11
|Лосано Ирвинг
|Нап
|27
|6
|1
|1
|0
|0
|€ 28 млн.
|18
|Симеоне Джованни
|Нап
|27
|6
|4
|1
|0
|0
|€ 17 млн.
|21
|Кварацхелия Хвича
|Нап
|22
|6
|2
|4
|0
|0
|€ 60 млн.
|81
|Распадори Джакомо
|Нап
|23
|5
|4
|2
|1
|0
|€ 35 млн.
|7
|Осимхен Виктор
|Нап
|24
|4
|2
|0
|1
|0
|€ 70 млн.
|24
|Дзербин Алессио
|Нап
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|95
|Голлини Пьерлуиджи
|Вра
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Марфелла Давиде
|Вра
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|Идасяк Хуберт
|Вра
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Берешиньски Бартош
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Демме Диего
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|Зедадка Карим
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 8