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    Наполи - состав

    Город Неаполь
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.sscnapoli.it
    Стадион Диего Армандо Марадона
    Тренер Лучано Спаллетти
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Мерет Алекс Италия Вра 25 7 0 0 0 0 € 13 млн.
    22 Ди Лоренцо Джованни Италия Защ 29 7 2 1 0 0 € 25 млн.
    3 Мин-Джэ Ким Южная Корея Защ 26 7 0 0 2 0 € 35 млн.
    17 Оливера Матиас Уругвай Защ 25 6 0 2 0 0 € 15 млн.
    33 Ррахмани Амир Косово Защ 29 4 0 0 1 0 € 25 млн.
    6 Мариу Руй Португалия Защ 31 3 0 1 1 0 € 8 млн.
    30 Эстигард Лео Норвегия Защ 23 2 1 0 0 0 € 7 млн.
    5 Жуан Бразилия Защ 31 1 0 0 1 0 € 4 млн.
    20 Зелински Петр Польша Пол 28 7 3 2 0 0 € 40 млн.
    68 Лоботка Станислав Словакия Пол 28 7 0 0 0 0 € 30 млн.
    12 Эльмас Эльйиф Северная Македония Пол 23 7 0 0 1 0 € 23 млн.
    99 Замбо Андре-Франк Камерун Пол 27 6 1 3 0 0 € 38 млн.
    91 Н'Домбеле Танги Франция Пол 26 6 1 1 0 0 € 28 млн.
    70 Гаэтано Джанлука Италия Пол 22 3 0 0 0 0 € 4.5 млн.
    21 Политано Маттео Италия Нап 29 6 1 0 2 0 € 20 млн.
    11 Лосано Ирвинг Мексика Нап 27 6 1 1 0 0 € 28 млн.
    18 Симеоне Джованни Аргентина Нап 27 6 4 1 0 0 € 17 млн.
    21 Кварацхелия Хвича Грузия Нап 22 6 2 4 0 0 € 60 млн.
    81 Распадори Джакомо Италия Нап 23 5 4 2 1 0 € 35 млн.
    7 Осимхен Виктор Нигерия Нап 24 4 2 0 1 0 € 70 млн.
    24 Дзербин Алессио Италия Нап 24 3 0 0 0 0 € 4 млн.
    95 Голлини Пьерлуиджи Италия Вра 27 - - - - - -
    12 Марфелла Давиде Италия Вра 23 - - - - - -
    16 Идасяк Хуберт Польша Вра 21 - - - - - -
    19 Берешиньски Бартош Польша Защ 30 - - - - - -
    4 Демме Диего Германия Италия Пол 31 - - - - - -
    31 Зедадка Карим Франция Нап 22 - - - - - -
    Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 8
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