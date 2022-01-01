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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Расписание
€ 421 млн
Наполи - расписание матчей
Неаполь
Серия А 2026/2027
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Сайт:
http://www.sscnapoli.it
Тренер:
Массимилиано Аллегри
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 13:30
Фиорентина
- : -
Наполи
10.10 | 21:45
Наполи
- : -
Фрозиноне
13.10 | 22:00
Вильярреал
- : -
Наполи
17.10 | 16:00
Венеция
- : -
Наполи
20.10 | 22:00
Наполи
- : -
Буде-Глимт
24.10 | 19:00
Наполи
- : -
Рома
28.10 | 22:45
Монца
- : -
Наполи
01.11 | 22:45
Ювентус
- : -
Наполи
04.11 | 23:00
Порту
- : -
Наполи
08.11 | 14:30
Наполи
- : -
Лацио
21.11 | 22:45
Наполи
- : -
Торино
24.11 | 23:00
Манчестер Сити
- : -
Наполи
29.11 | 20:30
Сассуоло
- : -
Наполи
06.12 | 20:30
Наполи
- : -
Лечче
08.12 | 23:00
Наполи
- : -
Брюгге
13.12 | 20:30
Наполи
- : -
Милан
20.12 | 20:30
Аталанта
- : -
Наполи
03.01 | 20:30
Парма
- : -
Наполи
06.01 | 20:30
Наполи
- : -
Кальяри
10.01 | 20:30
Удинезе
- : -
Наполи
17.01 | 20:30
Наполи
- : -
Фиорентина
20.01 | 20:45
Сабах
- : -
Наполи
24.01 | 20:30
Комо
- : -
Наполи
27.01 | 23:00
Наполи
- : -
Викинг
31.01 | 20:30
Наполи
- : -
Интер
07.02 | 20:30
Лечче
- : -
Наполи
14.02 | 20:30
Наполи
- : -
Ювентус
21.02 | 20:30
Лацио
- : -
Наполи
28.02 | 20:30
Фрозиноне
- : -
Наполи
07.03 | 20:30
Наполи
- : -
Парма
14.03 | 20:30
Болонья
- : -
Наполи
21.03 | 20:30
Наполи
- : -
Венеция
04.04 | 19:30
Кальяри
- : -
Наполи
11.04 | 19:30
Наполи
- : -
Сассуоло
18.04 | 19:30
Милан
- : -
Наполи
25.04 | 19:30
Наполи
- : -
Удинезе
02.05 | 19:30
Рома
- : -
Наполи
09.05 | 19:30
Наполи
- : -
Монца
16.05 | 19:30
Наполи
- : -
Дженоа
23.05 | 19:30
Торино
- : -
Наполи
30.05 | 19:30
Наполи
- : -
Аталанта
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