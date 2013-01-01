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Наполи - результаты матчей
Неаполь
Серия А 2026/2027
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Сайт:
http://www.sscnapoli.it
Тренер:
Массимилиано Аллегри
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Италия. Серия А. 2007/2008
13.09 | 19:00
Наполи
1 : 0
Болонья
05.09 | 19:00
Интер
3 : 2
Наполи
30.08 | 19:30
Наполи
1 : 2
Комо
22.08 | 21:45
Дженоа
0 : 2
Наполи
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