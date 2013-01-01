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    Наполи - результаты

    Город Неаполь
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.sscnapoli.it
    Стадион Диего Армандо Марадона
    Тренер Лучано Спаллетти
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    25 тур
    		3 марта, пятница 22:45 Наполи 0:1 Лацио
    24 тур
    		25 февраля, суббота 20:00 Эмполи 0:2 Наполи
    23 тур
    		17 февраля, пятница 22:45 Сассуоло 0:2 Наполи
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Кремонезе
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 14:30 Специя 0:3 Наполи
    20 тур
    		29 января, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Рома
    19 тур
    		21 января, суббота 20:00 Салернитана 0:2 Наполи
    18 тур
    		13 января, пятница 22:45 Наполи 5:1 Ювентус
    17 тур
    		8 января, воскресенье 20:00 Сампдория 0:2 Наполи
    16 тур
    		4 января, среда 22:45 Интер 1:0 Наполи
    15 тур
    		12 ноября, суббота 17:00 Наполи 3:2 Удинезе
    14 тур
    		8 ноября, вторник 20:30 Наполи 2:0 Эмполи
    13 тур
    		5 ноября, суббота 20:00 Аталанта 1:2 Наполи
    12 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Наполи 4:0 Сассуоло
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 21:45 Рома 0:1 Наполи
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 19:00 Наполи 3:2 Болонья
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 19:00 Кремонезе 1:4 Наполи
    8 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Наполи 3:1 Торино
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 21:45 Милан 1:2 Наполи
    6 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Наполи 1:0 Специя
    5 тур
    		3 сентября, суббота 21:45 Лацио 1:2 Наполи
    4 тур
    		31 августа, среда 21:45 Наполи 1:1 Лечче
    3 тур
    		28 августа, воскресенье 21:45 Фиорентина 0:0 Наполи
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 19:30 Наполи 4:0 Монца
    1 тур
    		15 августа, понедельник 19:30 Верона 2:5 Наполи
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