Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|25 тур
|3 марта, пятница
|22:45
|Наполи
|0:1
|Лацио
|24 тур
|25 февраля, суббота
|20:00
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|23 тур
|17 февраля, пятница
|22:45
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|14:30
|Специя
|0:3
|Наполи
|20 тур
|29 января, воскресенье
|22:45
|Наполи
|2:1
|Рома
|19 тур
|21 января, суббота
|20:00
|Салернитана
|0:2
|Наполи
|18 тур
|13 января, пятница
|22:45
|Наполи
|5:1
|Ювентус
|17 тур
|8 января, воскресенье
|20:00
|Сампдория
|0:2
|Наполи
|16 тур
|4 января, среда
|22:45
|Интер
|1:0
|Наполи
|15 тур
|12 ноября, суббота
|17:00
|Наполи
|3:2
|Удинезе
|14 тур
|8 ноября, вторник
|20:30
|Наполи
|2:0
|Эмполи
|13 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Аталанта
|1:2
|Наполи
|12 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Наполи
|4:0
|Сассуоло
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|21:45
|Рома
|0:1
|Наполи
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|19:00
|Наполи
|3:2
|Болонья
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|19:00
|Кремонезе
|1:4
|Наполи
|8 тур
|1 октября, суббота
|16:00
|Наполи
|3:1
|Торино
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|21:45
|Милан
|1:2
|Наполи
|6 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Наполи
|1:0
|Специя
|5 тур
|3 сентября, суббота
|21:45
|Лацио
|1:2
|Наполи
|4 тур
|31 августа, среда
|21:45
|Наполи
|1:1
|Лечче
|3 тур
|28 августа, воскресенье
|21:45
|Фиорентина
|0:0
|Наполи
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|19:30
|Наполи
|4:0
|Монца
|1 тур
|15 августа, понедельник
|19:30
|Верона
|2:5
|Наполи