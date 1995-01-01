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- 3 марта
- 15:30 Фото Миранчук и Хвича – среди претендентов на звание лучшего игрока Серии А в феврале 2
- 28 февраля
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- 17:00 «Наполи» продлит контракт с Хвичей. Его зарплата вырастет в два раза 6
- 27 февраля
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- 00:03 Фото Итальянская модель пообещала проехать по Неаполю обнаженной, если «Наполи» выиграет Лигу чемпионов 9
- 23 февраля
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- 09:50 Итальянские команды установили рекорд Лиги чемпионов
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- 22 февраля
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- 00:52 Лига чемпионов. «Наполи» победил «Айнтрахт» (2:0), Хвича не забил пенальти и отдал ассист 1
- 21 февраля
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- 22:04 Хвича выйдет в старте «Наполи» на игру с «Айнтрахтом». У него 2+3 в 5 матчах Лиги чемпионов
- 17:21 Хвича сравнил Серию А и РПЛ 5
- 16:45 Хвича рассказал о своем отношении к прозвищу «Кварадона»
- 20 февраля
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- 18:05 Бенитес рассказал, почему считает «Наполи» одним из фаворитов Лиги чемпионов 1