Матч 1 тура Серии А между «Дженоа» и «Наполи» пройдет 22 августа 2026 года в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Хозяева не могут победить в пяти последних матчах чемпионата, хотя в Кубке Италии разгромили «Асколи» (4:1). Гости, напротив, находятся в хорошей форме и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. При этом «Наполи» имеет подавляющее преимущество в очных матчах – не проигрывает в восьми последних встречах с «Дженоа» и забивает в одиннадцати из них. Сможет ли генуэзский клуб прервать эту неудачную серию и дать бой фавориту на своем поле, или «Наполи» продолжит доминировать и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Дженоа» постарается использовать домашнюю поддержку и кубковый успех, чтобы переломить неудачную серию в чемпионате. В атаке хозяева стабильны: они забивают в среднем 1,80 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Наполи» также отличаются в шести последних играх. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, при этом генуэзцы пропускают в шести из восьми последних встреч. Предсезонные результаты нестабильны: победа над «Тренто» (2:1), ничья с «Виченцей» (2:2) и поражения от «Депортиво» (0:1) и «Лестера» (0:1). Но кубковый разгром «Асколи» (4:1) вселяет надежду, что атакующий потенциал сохранился. Психологическое давление очной статистики может стать серьезным барьером.

«Наполи» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной форме и тотальному преимуществу в очных встречах. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом забивает в восьми последних матчах подряд. В очных встречах с «Дженоа» неаполитанцы забивают в одиннадцати последних играх и не проигрывают в восьми последних. Предсезонные матчи подтверждают готовность: разгром «Ариса» (6:2), ничья с «Сельтой» (1:1), победы над «Осасуной» (2:1) и «Каррарезе» (2:0). Оборона гостей немного уязвима – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трех последних матчах, что дает «Дженоа» шанс на гол. Однако класс и уверенность в очных встречах делают «Наполи» безоговорочным фаворитом.

Итоговый вывод: «Наполи» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, стабильную атаку и лучшее турнирное состояние. «Дженоа» способна забить, но еe оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Наполи» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Наполи» имеет значительный перевес: 25 побед против 9 у «Дженоа», еще 18 матчей завершились вничью. При этом «Наполи» не проигрывает в восьми последних очных встречах и забивает в одиннадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Дженоа» в Серии А нестабильна (пять матчей без побед), а «Наполи» уверенно завершил прошлый сезон и достойно провел предсезонку. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Наполи» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс гостей не оставляют сомнений в исходе. «Дженоа» может забить, но еe оборона слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Наполи» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Наполи» состоится 22 августа 2026 года в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 1».