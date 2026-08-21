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«Дженоа» – «Наполи»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

21 августа 2026 9:25
Дженоа - Наполи
22 авг. 2026, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Наполи»
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Матч 1 тура Серии А между «Дженоа» и «Наполи» пройдет 22 августа 2026 года в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Хозяева не могут победить в пяти последних матчах чемпионата, хотя в Кубке Италии разгромили «Асколи» (4:1). Гости, напротив, находятся в хорошей форме и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. При этом «Наполи» имеет подавляющее преимущество в очных матчах – не проигрывает в восьми последних встречах с «Дженоа» и забивает в одиннадцати из них. Сможет ли генуэзский клуб прервать эту неудачную серию и дать бой фавориту на своем поле, или «Наполи» продолжит доминировать и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Дженоа» постарается использовать домашнюю поддержку и кубковый успех, чтобы переломить неудачную серию в чемпионате. В атаке хозяева стабильны: они забивают в среднем 1,80 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Наполи» также отличаются в шести последних играх. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, при этом генуэзцы пропускают в шести из восьми последних встреч. Предсезонные результаты нестабильны: победа над «Тренто» (2:1), ничья с «Виченцей» (2:2) и поражения от «Депортиво» (0:1) и «Лестера» (0:1). Но кубковый разгром «Асколи» (4:1) вселяет надежду, что атакующий потенциал сохранился. Психологическое давление очной статистики может стать серьезным барьером.

«Наполи» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной форме и тотальному преимуществу в очных встречах. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом забивает в восьми последних матчах подряд. В очных встречах с «Дженоа» неаполитанцы забивают в одиннадцати последних играх и не проигрывают в восьми последних. Предсезонные матчи подтверждают готовность: разгром «Ариса» (6:2), ничья с «Сельтой» (1:1), победы над «Осасуной» (2:1) и «Каррарезе» (2:0). Оборона гостей немного уязвима – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трех последних матчах, что дает «Дженоа» шанс на гол. Однако класс и уверенность в очных встречах делают «Наполи» безоговорочным фаворитом.

Итоговый вывод: «Наполи» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, стабильную атаку и лучшее турнирное состояние. «Дженоа» способна забить, но еe оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – победа «Наполи» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Наполи» имеет значительный перевес: 25 побед против 9 у «Дженоа», еще 18 матчей завершились вничью. При этом «Наполи» не проигрывает в восьми последних очных встречах и забивает в одиннадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Дженоа» в Серии А нестабильна (пять матчей без побед), а «Наполи» уверенно завершил прошлый сезон и достойно провел предсезонку. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 7 (19%)
Ничьих - 9 (24%)
Побед - 21 (57%)
39
Забитых мячей
67
1.05
В среднем за матч
1.81
4:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6 : 1
21.12.2011
Дженоа
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 2
11.05.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 3
07.02.2026
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
05.10.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 2
11.05.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 2
21.12.2024
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
17.02.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 2
16.09.2023
Наполи
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
3 : 0
15.05.2022
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
1 : 2
29.08.2021
Наполи
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 1
06.02.2021
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
6 : 0
27.09.2020
Дженоа
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
1 : 2
08.07.2020
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0 : 0
09.11.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1 : 1
07.04.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 2
10.11.2018
Наполи
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
1 : 0
18.03.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2 : 3
25.10.2017
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
10.02.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2016
Наполи
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3 : 1
20.03.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 0
01.11.2015
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
26.01.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
1 : 2
31.08.2014
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
24.02.2014
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0 : 2
28.09.2013
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2 : 0
07.04.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 4
11.11.2012
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
3 : 2
29.01.2012
Наполи
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6 : 1
21.12.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
1 : 0
30.04.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
11.12.2010
Наполи
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
0 : 0
30.01.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
4 : 1
13.09.2009
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
0 : 1
22.02.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
3 : 2
05.10.2008
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
27.02.2008
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
1 : 2
30.09.2007
Дженоа
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
4
Amorim
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
31
David Puczka
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
71
Samuel Wiafe
ЦП
11
Franz-Ethan Meichtry
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
80
Adam Zulevic
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
47
Christian Garofalo
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
4-3-1-2
1
Бейлов
27
Маркандалли
22
Васкес
5
Эстигард
18
Нортон-Каффи
77
Эллертссон
4
32
Френдруп
8
Бальданци
9
Витинья
29
Коломбо
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
16
Марин
22
Ррахмани
37
Спинаццола
8
Мактоминей
68
Лоботка
99
Ангисса
21
Политано
27
Сантос
19
Хойлунд
5
Эстигард
34
Отоа
34
Отоа
5
Эстигард
4
97
Соу
97
Соу
4
8
Бальданци
10
Мессьяс
10
Мессьяс
8
Бальданци
29
Коломбо
11
11
29
Коломбо
16
Марин
37
Оливера
37
Оливера
16
Марин
27
Сантос
70
Ланг
70
Ланг
27
Сантос
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
21
Политано
26
Вергара
26
Вергара
21
Политано
99
Ангисса
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
99
Ангисса
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
39
Даниэле Соммарива
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
3
Аарон Мартин
ЛЗ
99
Franz Stolz
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
31
David Puczka
ЦЗ
71
Samuel Wiafe
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
23
Гиоване
ЦФ
11
Билли Гилмор
ЦП
17
Сам Беукема
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
47
Christian Garofalo
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
3
Аарон Мартин
ЛЗ
99
Franz Stolz
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
31
David Puczka
ЦЗ
71
Samuel Wiafe
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
Остались в запасе
23
Гиоване
ЦФ
11
Билли Гилмор
ЦП
17
Сам Беукема
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
47
Christian Garofalo
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
Точно не сыграют
Хамед Траоре
АП
Лоренцо Вентурино
ПВ
Элиас Гавел
ЦФ
Наполи
Точно не сыграют
Лука Мариануччи
ЦЗ
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
Майкл Фолоруншо
ЦП
Паскуале Маццокки
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Наполи» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс гостей не оставляют сомнений в исходе. «Дженоа» может забить, но еe оборона слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Наполи» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Наполи» состоится 22 августа 2026 года в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 1».

«Дженоа» – «Наполи»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Наполи»
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Наполи Дженоа
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