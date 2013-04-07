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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 07 апреля 2013
Наполи
07.04.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
18'
Г. Пандев
29'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
М. Гамшик
88'
80'
Желтая карточка
Х. Варгас
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
77'
Замена
Г. Инлер
️️️️
В. Бехрами
75'
73'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
68'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ю. Куцка
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
66'
64'
Желтая карточка
Ю. Куцка
58'
Замена
Р. Оливера
️️️️
Б. Янкович
52'
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Бертолаччи
Желтая карточка
У. Кампаньяро
37'
ГОЛ! 2:0!
Б. Джемаили
Пас отдал
М. Гамшик
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Э. Кавани
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Марко Ригони
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
26
Энис Надаревич
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
3
Бритос
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
7
Армеро
85
Бехрами
21
Джемаили
17
Гамшик
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
4-3-1-2
1
Фрей
90
Портанова
4
Гранквист
13
Антонелли
24
Моретти
27
Матузалем
91
Бертолаччи
33
Куцка
14
Ригони
7
Янкович
9
Иммобиле
17
Гамшик
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
17
Гамшик
85
Бехрами
88
Инлер
88
Инлер
85
Бехрами
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
91
Бертолаччи
11
Варгас
11
Варгас
91
Бертолаччи
7
Янкович
83
Оливера
83
Оливера
7
Янкович
33
Куцка
14
Хоркера
14
Хоркера
33
Куцка
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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