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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 26 января 2015
Наполи
26.01.2015, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
7'
Г. Игуаин
75'
Г. Игуаин (П)
56'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
90'
+1
Желтая карточка
М. Ньянг
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
90'
Желтая карточка
Г. Инлер
88'
Замена
М. Бритос
️️️️
И. Стринич
85'
Желтая карточка
К. Кулибали
81'
80'
Желтая карточка
Ю. Куцка
79'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
С. Де Майо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Игуаин
75'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Де Гузман
71'
68'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Т. Ринкон
61'
Желтая карточка
Л. Антонелли
56'
ГОЛ! 1:1!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Бертолаччи
54'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Й. Фетфацидис
40'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Р. Альбиоль
25'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-1-4-2
1
Кабрал
39
Альбиоль
23
Стринич
3
Кулибали
5
Лопес
88
Инлер
18
Де Гузман
17
Гамшик
11
Маджо
7
Кальехон
9
Игуаин
4-4-1-1
1
Перин
14
Ронкалья
8
Бурдиссо
87
Де Майо
13
Антонелли
91
Бертолаччи
8
Ринкон
88
Эденилсон
10
Фетфацидис
44
Фальке
8
Перотти
23
Стринич
3
Бритос
3
Бритос
23
Стринич
18
Де Гузман
11
Габбиадини
11
Габбиадини
18
Де Гузман
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
8
Ринкон
33
Куцка
33
Куцка
8
Ринкон
10
Фетфацидис
99
Ньянг
99
Ньянг
10
Фетфацидис
87
Де Майо
17
Лестьенн
17
Лестьенн
87
Де Майо
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Дженоа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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