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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 15 мая 2022
Наполи
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
32'
В. Осимхен
65'
Л. Инсинье (П)
81'
С. Лоботка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Дженоа
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
88'
Желтая карточка
С. Лоботка
87'
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Ангисса
83'
ГОЛ! 3:0!
С. Лоботка
Пас отдал
Ф. Ангисса
81'
74'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
П. Галдамес
74'
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Гюдмюндссон
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Мертенс
73'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
73'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Ф. Руис
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Инсинье
65'
56'
Замена
К. Экубан
️️️️
М. Портанова
56'
Замена
Эрнани
️️️️
С. Хефти
38'
Желтая карточка
П. Галдамес
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
32'
24'
Замена
М. Френдруп
️️️️
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Дженоа
25
Рок Водишек
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
23
Эрнани
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-2-2-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
8
Руис
10
Инсинье
11
Лосано
45
Осимхен
10
Мертенс
4-1-2-2-1
46
Сиригу
30
Хефти
5
Эстигард
4
Кришито
13
Бани
4
Галдамес
10
Амири
47
Бадель
80
Гюдмюндссон
90
Портанова
9
Йебоа
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
8
Руис
68
Лоботка
68
Лоботка
8
Руис
10
Мертенс
20
Зелински
20
Зелински
10
Мертенс
99
Ангисса
6
Демме
6
Демме
99
Ангисса
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
30
Хефти
23
Эрнани
23
Эрнани
30
Хефти
47
Бадель
25
Френдруп
25
Френдруп
47
Бадель
4
Галдамес
72
Мелегони
72
Мелегони
4
Галдамес
90
Портанова
81
Экубан
81
Экубан
90
Портанова
80
Гюдмюндссон
21
Дестро
21
Дестро
80
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Рок Водишек
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Рок Водишек
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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