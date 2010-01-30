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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 30 января 2010
Наполи
30.01.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
М. Больячино
️️️️
Х. Денис
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
И. Юрич
️️️️
Д. Место
Желтая карточка
Р. Аквафреска
Желтая карточка
А. Доссена
Замена
А. Доссена
️️️️
Д. Грава
Замена
Д. Скулли
️️️️
Р. Паласио
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Д. Суасо
Желтая карточка
Д. Суасо
Замена
К. Суньига
️️️️
К. Маджо
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
С. Ароника
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
54
Мариано Больячино
АП
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-4-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
2
Грава
8
Чигарини
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
19
Денис
27
Квальярелла
3-2-2-2
32
Амелия
24
Моретти
4
Кришито
20
Бьява
27
Место
3
Дайнелли
7
Росси
0
Миланетто
9
Суасо
8
Паласио
11
Маджо
18
Суньига
18
Суньига
11
Маджо
2
Грава
3
Доссена
3
Доссена
2
Грава
19
Денис
54
Больячино
54
Больячино
19
Денис
27
Место
28
Юрич
28
Юрич
27
Место
9
Суасо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Суасо
8
Паласио
10
Скулли
10
Скулли
8
Паласио
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
73
Алессио Скарпи
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Дженоа
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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