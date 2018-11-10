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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 10 ноября 2018
Дженоа
10.11.2018, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
20'
К. Куаме
62'
Ф. Руис
86'
Д. Бираски (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
Желтая карточка
Л. Маццителли
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
К. Малку
Желтая карточка
Д. Кришито
87'
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Бираски
Желтая карточка
С. Омеонга
85'
Желтая карточка
Д. Бесса
77'
62'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Руис
Пас отдал
Д. Мертенс
45'
+1
Желтая карточка
Л. Инсинье
ГОЛ! 1:0!
К. Куаме
Пас отдал
Ромуло
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-4-3
13
Раду
4
Кришито
21
Ромеро
4
Бираски
7
Хильемарк
44
Велозу
49
Ромуло
11
Бесса
9
Пентек
8
Куаме
88
Лазович
4-3-1-2
1
Оспина
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
6
Мариу Руй
25
Аллан
7
Зелински
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
13
Педру Перейра
ПВ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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