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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 28 сентября 2013
Дженоа
28.09.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
14'
Г. Пандев
25'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
87'
Желтая карточка
Г. Игуаин
81'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Ю. Куцка
62'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Матузалем
60'
58'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Сапата
46'
Замена
П. Каннаваро
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
М. Сантана
️️️️
Л. Антонини
46'
Замена
А. Стоян
️️️️
А. Гамберини
37'
Желтая карточка
Матузалем
32'
25'
ГОЛ! 0:2!
Г. Пандев
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пандев
Пас отдал
Л. Инсинье
5'
Желтая карточка
Д. Место
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Матузалем
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
44
Паоло Соколи
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
5
Гамберини
90
Портанова
87
Де Майо
7
Антонини
24
Врсалько
8
Бьондини
33
Куцка
27
Матузалем
16
Калайо
19
Джилардино
3-3-1-3
25
Рейна
27
Место
39
Альбиоль
3
Бритос
88
Инлер
85
Бехрами
18
Суньига
10
Инсинье
7
Кальехон
21
Пандев
91
Сапата
7
Антонини
11
Сантана
11
Сантана
7
Антонини
27
Матузалем
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
27
Матузалем
5
Гамберини
8
Стоян
8
Стоян
5
Гамберини
39
Альбиоль
28
Каннаваро
28
Каннаваро
39
Альбиоль
21
Пандев
21
Джемаили
21
Джемаили
21
Пандев
91
Сапата
9
Игуаин
9
Игуаин
91
Сапата
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
44
Паоло Соколи
ЦЗ
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
44
Паоло Соколи
ЦЗ
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Дженоа - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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