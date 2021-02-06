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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 06 февраля 2021
Дженоа
06.02.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
11'
Г. Пандев
26'
Г. Пандев
79'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
90'
+4
Желтая карточка
М. Руй
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Зайц
87'
79'
ГОЛ! 2:1!
М. Политано
79'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Д. Демме
Замена
М. Портанова
️️️️
М. Дестро
78'
74'
Желтая карточка
И. Лосано
69'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
К. Манолас
Замена
В. Бехрами
️️️️
К. Строотман
68'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Г. Пандев
67'
Желтая карточка
Л. Чиборра
57'
54'
Замена
В. Осимхен
️️️️
А. Петанья
54'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
М. Бадель
29'
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Пас отдал
М. Зайц
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
М. Бадель
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
3-1-4-2
1
Перин
18
Гольданига
4
Кришито
77
Дзаппакоста
16
Радованович
25
Чиборра
47
Бадель
8
Строотман
8
Зайц
21
Пандев
21
Дестро
4-3-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
52
Максимович
6
Мариу Руй
6
Демме
7
Зелински
99
Эльмас
21
Политано
37
Петанья
11
Лосано
8
Зайц
6
Ровелла
6
Ровелла
8
Зайц
21
Пандев
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Пандев
21
Дестро
90
Портанова
90
Портанова
21
Дестро
8
Строотман
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Строотман
44
Манолас
13
Ррахмани
13
Ррахмани
44
Манолас
6
Демме
8
Бакайоко
8
Бакайоко
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
10
Инсинье
7
Зелински
37
Петанья
45
Осимхен
45
Осимхен
37
Петанья
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Дженоа - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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