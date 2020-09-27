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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 27 сентября 2020
Наполи
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
6 : 0
Завершен
Дженоа
10'
И. Лосано
46'
П. Зелински
57'
Д. Мертенс
65'
И. Лосано
69'
Э. Эльмас
72'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
90'
+1
Желтая карточка
М. Дестро
Желтая карточка
В. Осимхен
90'
+1
Замена
Ф. Гулам
️️️️
П. Зелински
73'
ГОЛ! 6:0!
М. Политано
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
72'
70'
Замена
И. Радованович
️️️️
Л. Лерагер
70'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Пьяца
ГОЛ! 5:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
Э. Хюсай
69'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Мертенс
66'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
66'
ГОЛ! 4:0!
И. Лосано
Пас отдал
Д. Мертенс
65'
64'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Бадель
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
П. Зелински
57'
55'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Пеллегрини
55'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Зайц
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
Пас отдал
В. Осимхен
46'
Замена
Н. Максимович
️️️️
К. Манолас
46'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Лосано
Пас отдал
Д. Мертенс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Дженоа
71
Джузеппе Агостино
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
23
Петар Брлек
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
4-2-1-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
4
Хюсай
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
45
Осимхен
10
Мертенс
11
Лосано
3-2-3-2
22
Маркетти
5
Масиелло
4
Бираски
3
Пеллегрини
77
Дзаппакоста
18
Гольданига
8
Зайц
47
Бадель
21
Лерагер
7
Пьяца
21
Дестро
7
Зелински
13
Гулам
13
Гулам
7
Зелински
44
Манолас
52
Максимович
52
Максимович
44
Манолас
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
10
Мертенс
68
Лоботка
68
Лоботка
10
Мертенс
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
3
Пеллегрини
18
Гильоне
18
Гильоне
3
Пеллегрини
21
Лерагер
16
Радованович
16
Радованович
21
Лерагер
7
Пьяца
72
Мелегони
72
Мелегони
7
Пьяца
47
Бадель
85
Бехрами
85
Бехрами
47
Бадель
8
Зайц
21
Пандев
21
Пандев
8
Зайц
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
23
Петар Брлек
ЦП
6
Николо Ровелла
ОП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
71
Джузеппе Агостино
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
23
Петар Брлек
ЦП
6
Николо Ровелла
ОП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
71
Джузеппе Агостино
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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