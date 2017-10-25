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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 25 октября 2017
Дженоа
25.10.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 3
Завершен
Наполи
4'
А. Таарабт
76'
А. Иццо
14'
Д. Мертенс
30'
Д. Мертенс
60'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
86'
Желтая карточка
М. Рог
ГОЛ! 2:3!
А. Иццо
Пас отдал
Л. Ригони
76'
Желтая карточка
Э. Жуканович
74'
60'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
30'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
А. Диавара
14'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
ГОЛ! 1:0!
А. Таарабт
Пас отдал
А. Галабинов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
4-4-2
1
Перин
93
Лаксальт
13
Россеттини
87
Жуканович
4
Иццо
44
Велозу
49
Таарабт
30
Ригони
91
Бертолаччи
16
Галабинов
88
Лазович
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
3
Кулибали
13
Гулам
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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