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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 10 февраля 2017
Наполи
10.02.2017, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
50'
П. Зелински
68'
Э. Джаккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
Желтая карточка
М. Рог
90'
+2
80'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Мертенс
78'
Замена
Аллан
️️️️
М. Гамшик
75'
Замена
М. Рог
️️️️
Э. Джаккерини
74'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Д. Мертенс
68'
67'
Желтая карточка
Л. Орбан
58'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Р. Палладино
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
50'
39'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Велозу
19'
Замена
Л. Орбан
️️️️
С. Джентилетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
15
Эмануэле Джаккерини
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
98
Марко Миланезе
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
24
Диавара
11
Маджо
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
15
Джаккерини
4-4-2
16
Ламанна
8
Бурдиссо
6
Муньос
19
Джентилетти
93
Лаксальт
88
Лазович
44
Велозу
7
Хильемарк
30
Ригони
17
Палладино
18
Симеоне
15
Джаккерини
26
Рог
26
Рог
15
Джаккерини
17
Гамшик
25
Аллан
25
Аллан
17
Гамшик
10
Мертенс
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Мертенс
19
Джентилетти
6
Орбан
6
Орбан
19
Джентилетти
17
Палладино
49
Таарабт
49
Таарабт
17
Палладино
44
Велозу
32
Катальди
32
Катальди
44
Велозу
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
98
Марко Миланезе
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
98
Марко Миланезе
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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