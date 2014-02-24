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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 24 февраля 2014
Наполи
24.02.2014, понедельник, 23:59
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
17'
Г. Игуаин
84'
Э. Калайо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Мертенс
85'
84'
ГОЛ! 1:1!
Э. Калайо
Желтая карточка
Х. Кальехон
83'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Жоржиньо
79'
77'
Замена
Р. Сентурион
️️️️
Д. Скулли
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
71'
Желтая карточка
Г. Игуаин
70'
63'
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Мотта
Желтая карточка
Р. Альбиоль
54'
46'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
М. Гамшик
43'
39'
Желтая карточка
Д. Скулли
28'
Желтая карточка
Матузалем
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ОП
21
Жоржиньо
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Лука Антонини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЛП
27
Матузалем
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
16
Марко Мотта
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЛФ
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Альберто Джилардино
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Дженоа
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
4-2-2-2
25
Рейна
13
Гулам
6
Фернандес
39
Альбиоль
15
Ревейер
85
Бехрами
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Кальехон
9
Игуаин
10
Мертенс
3-4-3
1
Перин
8
Бурдиссо
7
Антонини
87
Де Майо
16
Мотта
27
Матузалем
91
Бертолаччи
13
Антонелли
19
Джилардино
11
Конате
10
Скулли
21
Жоржиньо
88
Инлер
88
Инлер
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
10
Мертенс
21
Пандев
21
Пандев
10
Мертенс
19
Джилардино
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
19
Джилардино
16
Мотта
16
Калайо
16
Калайо
16
Мотта
10
Скулли
10
Сентурион
10
Сентурион
10
Скулли
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Дженоа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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