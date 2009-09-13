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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 13 сентября 2009
Дженоа
13.09.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 1
Завершен
Наполи
45+7'
С. Флоккари (П)
55'
Д. Место
75'
Э. Креспо
87'
Х. Харджа
45'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
ГОЛ! 4:1!
Х. Харджа
Красная карточка
С. Ароника
Замена
Х. Харджа
️️️️
О. Миланетто
ГОЛ! 3:1!
Э. Креспо
Пас отдал
Р. Паласио
Замена
В. Гаргано
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Флоккари
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Ж. Инасио Пиа
ГОЛ! 2:1!
Д. Место
Желтая карточка
К. Маджо
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Скулли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Флоккари
+7
+6
Вторая желтая
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Д. Скулли
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
П. Каннаваро
Красная карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
М. Контини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЛФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
27
Джандоменико Место
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ПЗ
6
Сальваторе Ароника
ЛП
11
Кристиан Маджо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
АП
8
Лука Чигарини
ПП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-3-3
32
Амелия
20
Бьява
19
Папастатопулос
4
Кришито
24
Моретти
0
Миланетто
0
Сапатер
7
Росси
10
Скулли
10
Флоккари
27
Место
3-4-1-2
16
Де Санктис
15
Контини
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
8
Чигарини
11
Маджо
17
Гамшик
6
Ароника
24
Пациенца
27
Квальярелла
0
Пиа
0
Миланетто
13
Харджа
13
Харджа
0
Миланетто
10
Скулли
8
Паласио
8
Паласио
10
Скулли
10
Флоккари
9
Креспо
9
Креспо
10
Флоккари
8
Чигарини
5
Гаргано
5
Гаргано
8
Чигарини
0
Пиа
22
Лавесси
22
Лавесси
0
Пиа
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Дженоа - Наполи
1
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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