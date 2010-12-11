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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 11 декабря 2010
Дженоа
11.12.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
25'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
Желтая карточка
П. Каннаваро
Вторая желтая
М. Пациенца
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
М. Дестро
️️️️
Х. Харджа
Замена
Х. Йебда
️️️️
К. Суньига
Замена
Г. Рудольф
️️️️
Р. Палладино
Замена
Д. Место
️️️️
М. Велозу
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
У. Кампаньяро
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
В. Гаргано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
4-4-2
82
Эдуарду
4
Кришито
13
Раноккия
13
Рафинья
3
Дайнелли
13
Харджа
0
Миланетто
44
Велозу
7
Росси
17
Палладино
18
Тони
3-5-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
3
Доссена
18
Суньига
10
Кавани
44
Велозу
27
Место
27
Место
44
Велозу
13
Харджа
21
Дестро
21
Дестро
13
Харджа
17
Палладино
14
Рудольф
14
Рудольф
17
Палладино
17
Гамшик
7
Соса
7
Соса
17
Гамшик
18
Суньига
8
Йебда
8
Йебда
18
Суньига
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Дженоа - Наполи
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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