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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 08 июля 2020
Дженоа
08.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
49'
Э. Гольданига
45+1'
Д. Мертенс
66'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
87'
Замена
Аллан
️️️️
Ф. Руис
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Пинамонти
82'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Бираски
82'
82'
Замена
П. Зелински
️️️️
Э. Эльмас
82'
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Инсинье
Желтая карточка
Э. Гольданига
72'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Ф. Кассата
71'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Санабрия
71'
66'
ГОЛ! 1:2!
И. Лосано
64'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
64'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Бехрами
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гольданига
Пас отдал
Л. Шоне
49'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Дженоа
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
4
Бираски
25
Сапата
5
Масиелло
3
Баррека
18
Гольданига
85
Бехрами
20
Шоне
29
Кассата
19
Санабрия
9
Пинамонти
4-3-2-1
1
Мерет
4
Хюсай
44
Манолас
52
Максимович
6
Мариу Руй
8
Руис
68
Лоботка
99
Эльмас
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
4
Бираски
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Бираски
85
Бехрами
21
Лерагер
21
Лерагер
85
Бехрами
29
Кассата
44
Фальке
44
Фальке
29
Кассата
19
Санабрия
21
Пандев
21
Пандев
19
Санабрия
9
Пинамонти
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Пинамонти
8
Руис
25
Аллан
25
Аллан
8
Руис
99
Эльмас
7
Зелински
7
Зелински
99
Эльмас
10
Инсинье
8
Юнес
8
Юнес
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
24
Филип Ягелло
ЦП
6
Николо Ровелла
ОП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
24
Филип Ягелло
ЦП
6
Николо Ровелла
ОП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Дженоа - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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