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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 09 ноября 2019
Наполи
09.11.2019, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
85'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Желтая карточка
Ф. Льоренте
81'
79'
Желтая карточка
Ф. Кассата
15'
Желтая карточка
Л. Шоне
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-1-3
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
52
Максимович
4
Хюсай
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
11
Лосано
7
Кальехон
10
Мертенс
3-4-1-2
13
Раду
25
Сапата
2
Анкерсен
21
Ромеро
20
Шоне
29
Кассата
17
Паяч
21
Лерагер
7
Агудело
21
Пандев
9
Пинамонти
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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