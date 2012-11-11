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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 11 ноября 2012
Дженоа
11.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 4
Завершен
Наполи
23'
Ч. Иммобиле
56'
А. Бертолаччи
54'
Д. Место
79'
Э. Кавани
90'
М. Гамшик
90+3'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Л. Инсинье
Пас отдал
Э. Кавани
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Место
Замена
Д. Пишителла
️️️️
Л. Антонелли
83'
79'
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
А. Меркель
78'
73'
Замена
Г. Инлер
️️️️
В. Бехрами
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Бертолаччи
70'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Д. Тошер
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Л. Антонелли
56'
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Место
Пас отдал
Л. Инсинье
51'
Замена
Д. Место
️️️️
У. Кампаньяро
47'
Желтая карточка
В. Бехрами
45'
+1
Желтая карточка
Б. Джемаили
40'
Желтая карточка
А. Гамберини
38'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрей
4
Гранквист
13
Антонелли
31
Сампиризи
2
Канини
24
Моретти
28
Тошер
91
Бертолаччи
33
Куцка
9
Иммобиле
7
Янкович
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
5
Гамберини
11
Маджо
17
Гамшик
21
Джемаили
85
Бехрами
3
Доссена
10
Кавани
21
Пандев
13
Антонелли
14
Пишителла
14
Пишителла
13
Антонелли
91
Бертолаччи
21
Меркель
21
Меркель
91
Бертолаччи
28
Тошер
17
Сеймур
17
Сеймур
28
Тошер
14
Кампаньяро
27
Место
27
Место
14
Кампаньяро
85
Бехрами
88
Инлер
88
Инлер
85
Бехрами
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Дженоа - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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