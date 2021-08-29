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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 29 августа 2021
Дженоа
29.08.2021, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
69'
А. Камбьясо
39'
Ф. Руис
84'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
90'
+2
Замена
Жуан
️️️️
М. Руй
90'
+2
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Э. Эльмас
90'
+1
Желтая карточка
М. Руй
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Петанья
Пас отдал
М. Руй
Замена
В. Бехрами
️️️️
П. Гильоне
83'
82'
Замена
А. Петанья
️️️️
М. Политано
70'
Замена
А. Унас
️️️️
И. Лосано
ГОЛ! 1:1!
А. Камбьясо
Пас отдал
П. Гильоне
69'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Стураро
67'
Замена
А. Масиелло
️️️️
З. Ванхесден
67'
Желтая карточка
Д. Кришито
51'
49'
Желтая карточка
М. Политано
Замена
Г. Пандев
️️️️
Эрнани
46'
Замена
А. Букса
️️️️
К. Экубан
46'
45'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
Пас отдал
М. Политано
Желтая карточка
К. Экубан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
23
Эрнани
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Андреа Камбьясо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Яя Каллон
ПВ
7
Кевин Агудело
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Лука Палмиеро
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-4-1
46
Сиригу
13
Ванхесден
4
Кришито
4
Бираски
18
Гильоне
6
Ровелла
23
Эрнани
47
Бадель
27
Стураро
81
Экубан
20
Камбьясо
4-2-3-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
44
Манолас
6
Мариу Руй
8
Руис
68
Лоботка
11
Лосано
99
Эльмас
10
Инсинье
21
Политано
27
Стураро
11
Каллон
11
Каллон
27
Стураро
13
Ванхесден
5
Масиелло
5
Масиелло
13
Ванхесден
18
Гильоне
85
Бехрами
85
Бехрами
18
Гильоне
81
Экубан
21
Букса
21
Букса
81
Экубан
23
Эрнани
21
Пандев
21
Пандев
23
Эрнани
6
Мариу Руй
15
Жуан
15
Жуан
6
Мариу Руй
99
Эльмас
70
Гаэтано
70
Гаэтано
99
Эльмас
11
Лосано
96
Унас
96
Унас
11
Лосано
21
Политано
37
Петанья
37
Петанья
21
Политано
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Лука Палмиеро
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Лука Палмиеро
ОП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Дженоа - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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