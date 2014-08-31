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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 31 августа 2014
Дженоа
31.08.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
40'
М. Пинилья
3'
Х. Кальехон
90+5'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Гузман
Пас отдал
К. Суньига
85'
Замена
Мичу
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Ф. Муссис
️️️️
С. Стураро
83'
Желтая карточка
А. Рагуса
80'
77'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
74'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Гамшик
Замена
А. Рагуса
️️️️
Ю. Куцка
74'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Д. Перотти
69'
65'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
С. Стураро
55'
Желтая карточка
Д. Марчезе
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Пинилья
Пас отдал
Д. Марчезе
40'
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
28
Франко Муссис
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-4-2
1
Перин
15
Марчезе
13
Антонелли
87
Де Майо
8
Бурдиссо
27
Стураро
88
Эденилсон
8
Ринкон
33
Куцка
8
Перотти
51
Пинилья
2-5-1-2
1
Кабрал
3
Кулибали
39
Альбиоль
11
Маджо
21
Жоржиньо
17
Гамшик
88
Инлер
18
Суньига
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
33
Куцка
32
Рагуса
32
Рагуса
33
Куцка
27
Стураро
28
Муссис
28
Муссис
27
Стураро
8
Перотти
44
Фальке
44
Фальке
8
Перотти
17
Гамшик
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Гамшик
10
Инсинье
25
Мичу
25
Мичу
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Дженоа - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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