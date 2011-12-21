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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 21 декабря 2011
Наполи
21.12.2011, среда, 23:45
Италия. Серия А, 1 тур
6 : 1
Завершен
Дженоа
12'
Э. Кавани
17'
М. Гамшик
24'
Э. Кавани
45'
Г. Пандев
49'
В. Гаргано
80'
К. Суньига
28'
К. Хоркера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
ГОЛ! 6:1!
К. Суньига
Пас отдал
У. Кампаньяро
Замена
К. Лукарелли
️️️️
Г. Пандев
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
П. Каннаваро
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Гаргано
Замена
А. Маркьори
️️️️
К. Каладзе
Замена
А. Меркель
️️️️
Ф. Сеймур
ГОЛ! 5:1!
В. Гаргано
Пас отдал
М. Гамшик
ГОЛ! 4:1!
Г. Пандев
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Караччиоло
ГОЛ! 3:1!
К. Хоркера
Пас отдал
Л. Пратто
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
Желтая карточка
С. Ароника
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Маджо
12'
Желтая карточка
А. Гранквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
32
Альберто Маркьори
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
88
Инлер
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
4-3-3
1
Фрей
27
Место
3
Дайнелли
13
Каладзе
4
Гранквист
7
Росси
44
Велозу
17
Сеймур
2
Пратто
99
Караччиоло
14
Хоркера
28
Каннаваро
6
Фернандес
6
Фернандес
28
Каннаваро
5
Гаргано
21
Джемаили
21
Джемаили
5
Гаргано
21
Пандев
99
Лукарелли
99
Лукарелли
21
Пандев
13
Каладзе
32
Маркьори
32
Маркьори
13
Каладзе
17
Сеймур
21
Меркель
21
Меркель
17
Сеймур
99
Караччиоло
7
Янкович
7
Янкович
99
Караччиоло
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
21
Антонио Розати
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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