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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 07 апреля 2019
Наполи
07.04.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
34'
Д. Мертенс
45+3'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
Желтая карточка
Э. Хюсай
67'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Лазович
Пас отдал
Г. Пандев
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
П. Зелински
34'
28'
Красная карточка
С. Стураро
Желтая карточка
Аллан
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
13
Гулам
3
Кулибали
52
Максимович
4
Хюсай
7
Зелински
25
Аллан
8
Руис
30
Милик
7
Кальехон
10
Мертенс
3-3-1-3
13
Раду
4
Бираски
22
Гюнтер
4
Кришито
11
Бесса
27
Стураро
44
Велозу
13
Перейра
21
Пандев
88
Лазович
8
Куаме
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
1
Алекс Мерет
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Наполи - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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