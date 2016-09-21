Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 21 сентября 2016
Дженоа
21.09.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
Замена
Эденилсон
️️️️
Л. Окампос
88'
82'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Милик
79'
Желтая карточка
Жоржиньо
Замена
Э. Муньос
️️️️
Д. Лазович
78'
Желтая карточка
Д. Симеоне
77'
Желтая карточка
О. Нтчам
75'
73'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
68'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
Т. Ринкон
53'
52'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Желтая карточка
Л. Орбан
32'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Л. Паволетти
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
АП
88
Дарко Лазович
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-2-1
1
Перин
6
Орбан
8
Бурдиссо
4
Иццо
93
Лаксальт
8
Ринкон
10
Нтчам
88
Лазович
7
Окампос
30
Ригони
30
Паволетти
4-3-3
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
30
Милик
88
Лазович
6
Муньос
6
Муньос
88
Лазович
7
Окампос
88
Эденилсон
88
Эденилсон
7
Окампос
30
Паволетти
18
Симеоне
18
Симеоне
30
Паволетти
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
30
Милик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
30
Милик
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
44
Никола Нинкович
АП
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Дженоа
Наполи
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+