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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 29 января 2012
Дженоа
29.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 2
Завершен
Наполи
31'
Р. Паласио
36'
А. Джилардино
70'
Р. Паласио
80'
Э. Кавани
83'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
Желтая карточка
Р. Паласио
ГОЛ! 3:2!
Э. Лавесси
Пас отдал
В. Гаргано
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Д. Бьондини
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Маджо
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Скулли
Замена
Э. Варгас
️️️️
Г. Пандев
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Б. Янкович
ГОЛ! 3:0!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Джилардино
Желтая карточка
Б. Янкович
Замена
Э. Кавани
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
К. Маджо
️️️️
П. Каннаваро
Желтая карточка
Д. Место
Желтая карточка
Э. Лавесси
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Д. Скулли
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Джилардино
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-2-4
1
Фрей
4
Гранквист
13
Каладзе
24
Моретти
27
Место
33
Куцка
8
Бьондини
19
Джилардино
10
Скулли
7
Янкович
8
Паласио
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
3
Бритос
14
Кампаньяро
18
Суньига
17
Гамшик
21
Джемаили
5
Гаргано
3
Доссена
22
Лавесси
21
Пандев
8
Бьондини
31
Сампиризи
31
Сампиризи
8
Бьондини
7
Янкович
17
Сеймур
17
Сеймур
7
Янкович
10
Скулли
23
Бирса
23
Бирса
10
Скулли
28
Каннаваро
11
Маджо
11
Маджо
28
Каннаваро
21
Пандев
11
Варгас
11
Варгас
21
Пандев
18
Суньига
10
Кавани
10
Кавани
18
Суньига
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
21
Кристиано Лупателли
ВР
57
Зе Эдуардо
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
57
Зе Эдуардо
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Дженоа - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 17:55 (прямая)
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