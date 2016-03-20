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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Дженоа
Наполи - Дженоа: обзор матча 20 марта 2016
Наполи
20.03.2016, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
51'
Г. Игуаин
81'
Г. Игуаин
90+1'
О. Эль-Каддури
10'
Т. Ринкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Дженоа
ГОЛ! 3:1!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
М. Габбиадини
90'
+1
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Г. Игуаин
89'
89'
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
81'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Л. Инсинье
74'
65'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Л. Ригони
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
59'
58'
Замена
А. Черчи
️️️️
Л. Паволетти
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Э. Хюсай
51'
Желтая карточка
Л. Инсинье
45'
+3
44'
Желтая карточка
Р. Фьямоцци
Желтая карточка
Жоржиньо
36'
Желтая карточка
К. Кулибали
31'
17'
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
Н. Бурдиссо
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
3-2-3-2
1
Перин
87
Де Майо
4
Иццо
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
11
Силва
30
Ригони
21
Джемаили
8
Ринкон
30
Паволетти
21
Пандев
9
Игуаин
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
9
Игуаин
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
10
Инсинье
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Инсинье
8
Бурдиссо
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
8
Бурдиссо
30
Ригони
77
Тахцидис
77
Тахцидис
30
Ригони
30
Паволетти
7
Черчи
7
Черчи
30
Паволетти
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сусо
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сусо
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Дженоа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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