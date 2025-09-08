Медина трогательно попрощался с Россией

Уже бывший полузащитник «Спартака» Хесус Медина попрощался с Россией.
«Сегодня для меня непростой день. Я прощаюсь с городом, который стал частью моей жизни, и с двумя клубами, которые с первого дня приняли меня как дома. Трудно подобрать слова, чтобы описать всe, что я пережил в Москве: радость, уроки, трудные моменты и исполненные мечты.
Спасибо моим товарищам по команде за каждую тренировку и каждый матч, за смех в раздевалке и за то единство, которое мы чувствовали на поле. Спасибо тренерам и всему персоналу за доверие и за то, что помогали мне расти как футболисту и как человеку.
И, конечно, огромное спасибо болельщикам вашу любовь, за то, что всегда поддерживали нас, и за то тепло, которое я ощущал даже вдали от родины. Благодаря вам каждый матч становился особенным.
Я уезжаю с сердцем, полным воспоминаний, с дружбой на всю жизнь и с надеждой на новые достижения. Москва навсегда останется в моeм сердце.
До скорого», – написал Медина в соцсети.
- В этом сезоне 28-летний парагваец не выходил на поле в составе красно-белых.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 3 миллиона евро.
- «Дамак», куда ушел Медина, в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате Саудовской Аравии.