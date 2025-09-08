Медина трогательно попрощался с Россией

Уже бывший полузащитник «Спартака» Хесус Медина попрощался с Россией.

«Сегодня для меня непростой день. Я прощаюсь с городом, который стал частью моей жизни, и с двумя клубами, которые с первого дня приняли меня как дома. Трудно подобрать слова, чтобы описать всe, что я пережил в Москве: радость, уроки, трудные моменты и исполненные мечты.

Спасибо моим товарищам по команде за каждую тренировку и каждый матч, за смех в раздевалке и за то единство, которое мы чувствовали на поле. Спасибо тренерам и всему персоналу за доверие и за то, что помогали мне расти как футболисту и как человеку.

И, конечно, огромное спасибо болельщикам вашу любовь, за то, что всегда поддерживали нас, и за то тепло, которое я ощущал даже вдали от родины. Благодаря вам каждый матч становился особенным.

Я уезжаю с сердцем, полным воспоминаний, с дружбой на всю жизнь и с надеждой на новые достижения. Москва навсегда останется в моeм сердце.

До скорого», – написал Медина в соцсети.