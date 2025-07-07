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Два игрока «Спартака» могут уйти в «Локомотив»

7 июля, 22:44
20

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал двух футболистов «Спартака», которые могут оказаться в «Локомотиве».

«Пруцев не хочет продлевать контракт со «Спартаком». Клуб не предлагает те условия, которые игрок считает, что может получить в другой команде.

В какой? Не знаю, но пошли разговоры, что или Медина, или Пруцев могут оказаться в «Локомотиве», – сказал Гурцкая.

  • Контракты обоих игроков со «Спартаком» истекают в 2026 году.
  • В прошлом сезоне 25-летний Пруцев забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
  • В активе 28-летнего Медины 3+3 в 24 играх.
  • Рыночная стоимость россиянина – 4 млн евро, парагвайца – 3 млн евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Пруцев Данил Медина Хесус Гурцкая Тимур
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Комментарии (20)
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fakeid
1751918733
все бегут из тарасятника, позор!
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VVM1964
1751919883
Ни Пруцев, ни Медина не игроки основы и расставание с ними не огорчает, на замену им можно подтягивать перспективный молодняк ! Расчистку бестолковой скамейки запасных считаю правильным, но на замену жду игроков способных составить конкуренцию основным и усилить игру при замене !!!... ( пусть даже с коэфициэнтом 2 на 1!...
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Константин-Шапкин-google
1751941872
Когда болота выходят из берегов, кикимор начинает колбасить чуть больше чем обычно
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Константин-Шапкин-google
1751942040
У каждого есть выбор
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Пётр-Лаврухин-google
1751951397
Что творят эти бараны из руководства? Станкович не вечен. А с какими россиянами останемся после такой политики клуба? Чем эти ребята были хуже лавочников у болотных? Б.л.я.д.ь всё хуже и хуже с каждым чемпионатом.Похоже на заказ по уничтожению клуба.А как ещё объяснить действия и поступки этих г.а.н.д.о.н.о.в управленцев?
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Good_win
1751956007
Медину можно спокойно отдать в локо - их уровень. Что до Пруцева, - его надо переподписывать
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kruzeiro
1752063527
Пруцев один из лучших, толковый, техничный и очень работоспособный.
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