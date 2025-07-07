Два игрока «Спартака» могут уйти в «Локомотив»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал двух футболистов «Спартака», которые могут оказаться в «Локомотиве».

«Пруцев не хочет продлевать контракт со «Спартаком». Клуб не предлагает те условия, которые игрок считает, что может получить в другой команде.

В какой? Не знаю, но пошли разговоры, что или Медина, или Пруцев могут оказаться в «Локомотиве», – сказал Гурцкая.