Два игрока «Спартака» могут уйти в «Локомотив»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал двух футболистов «Спартака», которые могут оказаться в «Локомотиве».
«Пруцев не хочет продлевать контракт со «Спартаком». Клуб не предлагает те условия, которые игрок считает, что может получить в другой команде.
В какой? Не знаю, но пошли разговоры, что или Медина, или Пруцев могут оказаться в «Локомотиве», – сказал Гурцкая.
- Контракты обоих игроков со «Спартаком» истекают в 2026 году.
- В прошлом сезоне 25-летний Пруцев забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
- В активе 28-летнего Медины 3+3 в 24 играх.
- Рыночная стоимость россиянина – 4 млн евро, парагвайца – 3 млн евро.
Источник: «Это футбол, брат!»