Реакция болельщиков «Спартака» на уход Медины

Болельщики «Спартака» реагируют на уход полузащитника Хесуса Медины.
«Гол ЦСКА за шиворот Игорю Акинфееву – это было красиво, спасибо и удачи», – написал Сергей Петров и собрал 53 лайка.
«Минус балласт. Но пора уже избавляться от Денисова и Хлусевича», – добавил Стас Стариков (19 лайков).
«Удачи, Хес. Красивый гол в ворота красно-синих не забуду», – написал Макс Павловский (26 лайков).
- В этом сезоне 28-летний парагваец не выходил на поле в составе красно-белых.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 3 миллиона евро.
- «Дамак», куда ушел Медина, в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
Источник: сообщество «Спартака» в VK