Реакция болельщиков «Спартака» на уход Медины

Болельщики «Спартака» реагируют на уход полузащитника Хесуса Медины.

«Гол ЦСКА за шиворот Игорю Акинфееву – это было красиво, спасибо и удачи», – написал Сергей Петров и собрал 53 лайка.

«Минус балласт. Но пора уже избавляться от Денисова и Хлусевича», – добавил Стас Стариков (19 лайков).

«Удачи, Хес. Красивый гол в ворота красно-синих не забуду», – написал Макс Павловский (26 лайков).