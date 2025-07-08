В «Спартаке» думают о расторжении контракта с игроком, купленным за 6 миллионов

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал легионера «Спартака», который может уйти бесплатно этим летом.

Это атакующий полузащитник Хесус Медина, на которого не рассчитывает тренерский штаб Деяна Станковича.

Московский клуб ждет предложений по 28-летнему футболисту. Если никто не захочет покупать парагвайца, с ним, вероятно, расторгнут контракт.

Ситуацией намерен воспользоваться в «Локомотив», заинтересованный в подписании Медины на правах свободного агента.