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  • В «Спартаке» думают о расторжении контракта с игроком, купленным за 6 миллионов

В «Спартаке» думают о расторжении контракта с игроком, купленным за 6 миллионов

8 июля, 14:38
17

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал легионера «Спартака», который может уйти бесплатно этим летом.

Это атакующий полузащитник Хесус Медина, на которого не рассчитывает тренерский штаб Деяна Станковича.

Московский клуб ждет предложений по 28-летнему футболисту. Если никто не захочет покупать парагвайца, с ним, вероятно, расторгнут контракт.

Ситуацией намерен воспользоваться в «Локомотив», заинтересованный в подписании Медины на правах свободного агента.

  • Контракт игрока со «Спартаком» истекает в 2026 году.
  • В активе Медины 3+3 в 24 матчах прошлого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 3 млн евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Медина Хесус
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Комментарии (17)
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Интерес
1751976479
Медина хорошо подзаработает на расторжении контракта в одностороннем порядке, быстро трудоустроится и отомстит "Спартаку",как в своё время и ЦСКА, принеся "Спартаку" четыре очка их шести в двух матчах.
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fakeid
1751977174
стыд и позор)
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Айболид
1751977325
самим не нужен был , но у коней увели , чтобы ослабить сУседа . стыд и срамъ свиносекте !
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FWSPM
1751977382
Гурцкая не футбольный агент а футбольный балабол смотри не перепутай
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Тинез Розоп
1751978590
Трансферное окно у нас , просто огонь. Интересно , какие планы озвучит руководство на этот сезон?…( не до смеха уже)
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FCSpartakM
1751980319
что-то я сомневаюсь, что кто-то сейчас Медину отпустит бесплатно. Во-первых, травма Тео, в страт есть Марки и Солари, дальше двое молодых.На сколько знаю, игроков на фланг атаки не ищут. Во-вторых, по нему какие-то слабые импульсы интереса были из ЮА, я не думаю,что после Спартака он задержится в РФ.
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ПалкоВводецъ007
1751981593
Понаберут пачку неликвида за дорого, а потом не знают как бесплатно их распихать. Гыгыгы
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Бомж Зины
1751983107
Сдайте этот нелеквид в зинит, там под стотуалетний убэлэй все возьмут
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alefreddy
1752008478
пристроят к арабам недорого
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TOMSON
1752016098
Гурцкая молодец… такую инфу закинул, Сразу ценик до 0 опустил… За голову свою не боится? Так то и оторвать могут
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