Аленичев определил двух лишних игроков в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал клуб избавиться от двух игроков.

«Я не понимаю присутствия двух футболистов в «Спартаке». Хесус Медина – как он вообще попал в команду?! И Пабло Солари – как бы аргентинца ни пытались раскручивать. Выложили 12 миллионов евро – как говорит Валера Карпин: «Ну и?..».

И если этой пары не было бы, то, так понимаю, на эти деньги реально купить центрального и крайнего защитников», – сказал Аленичев.