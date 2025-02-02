Николсон покинул «Спартак»

«Спартак» и 27-летний нападающий Шамар Николсон расторгли контракт по соглашению сторон.
«Николсон дебютировал за красно-белых в начале 2022 года.
Вместе со «Спартаком» нападающий стал обладателем Кубка России. Именно в ходе того победного турнира Николсон вписал свое имя в историю клуба как автор первого спартаковского хет-трика на нашем домашнем стадионе: 2 марта 2022-го он трижды поразил ворота «Кубани».
Мы благодарим Шамара за время, проведенное в «Спартаке», и желаем ему успехов в продолжении карьеры!» – говорится в сообщении клуба.
- В этом сезоне 27-летний Николсон провел за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Московский клуб приобрел ямайца у «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 миллионов евро.
- Сезон-2023/24 Николсон провел на правах аренды в «Клермоне».
- Всего он сыграл за «Спартак» в 57 встречах, отметился 16 забитыми мячами и 6 ассистами.
- По данным Sport Baza, игрок сборной Ямайки перейдет в «Тихуану», которая заплатит Николсону большую часть компенсации за оставшийся срок контракта – 1,6 миллиона евро.