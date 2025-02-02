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Николсон покинул «Спартак»

«Спартак» и 27-летний нападающий Шамар Николсон расторгли контракт по соглашению сторон.

«Николсон дебютировал за красно-белых в начале 2022 года.

Вместе со «Спартаком» нападающий стал обладателем Кубка России. Именно в ходе того победного турнира Николсон вписал свое имя в историю клуба как автор первого спартаковского хет-трика на нашем домашнем стадионе: 2 марта 2022-го он трижды поразил ворота «Кубани».

Мы благодарим Шамара за время, проведенное в «Спартаке», и желаем ему успехов в продолжении карьеры!» – говорится в сообщении клуба.

  • В этом сезоне 27-летний Николсон провел за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • Московский клуб приобрел ямайца у «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 миллионов евро.
  • Сезон-2023/24 Николсон провел на правах аренды в «Клермоне».
  • Всего он сыграл за «Спартак» в 57 встречах, отметился 16 забитыми мячами и 6 ассистами.
  • По данным Sport Baza, игрок сборной Ямайки перейдет в «Тихуану», которая заплатит Николсону большую часть компенсации за оставшийся срок контракта – 1,6 миллиона евро.

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Источник: официальный сайт «Спартака»

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02.02.2025 20:20
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Комментарии (11)
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alefreddy
1738517235
ну и флаг ему в руки может сойдет там куда ушел
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Спартачище
1738518202
Шамар знатно пошатал болотных игрочков по чёрным рожам в кубке Вот забивал только мало Удачи в мексике
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k611
1738518261
По началу играл очень прилично, а потом как то "сдулся"
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...короче
1738518346
...спасибо, Шамар! На поле ты номер не отбывал, старался, играл. Ну, вот так-вот всё... Футбол - бизнес(... Везухи тебе во всём!...
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Дубина
1738518968
Удачи.
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rash1959
1738519374
Смачно он отвесил родриге в той памятной игре.
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Интерес
1738523529
Стороны отмучились.
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FCSpartakM
1738525207
Отработал свой контракт только тупо из-за снесенного хлебала бумжатского неадеквата
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Айболид
1738534435
Сей погорелец в памятном (для рыл) матче , а вернее уже после его окончания , шибко воздух молотил рядом с физиономией Радригао . Оказываетя это является поводом для гордости у бромантановых . Вотъ умора ))))))))))))))))))))))))
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7:1
1738545267
хрюканы во всём стараются копировать зенит, даже в этой фотке. чисто с нас слизано.
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