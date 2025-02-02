Николсон покинул «Спартак»

«Спартак» и 27-летний нападающий Шамар Николсон расторгли контракт по соглашению сторон.

«Николсон дебютировал за красно-белых в начале 2022 года.

Вместе со «Спартаком» нападающий стал обладателем Кубка России. Именно в ходе того победного турнира Николсон вписал свое имя в историю клуба как автор первого спартаковского хет-трика на нашем домашнем стадионе: 2 марта 2022-го он трижды поразил ворота «Кубани».

Мы благодарим Шамара за время, проведенное в «Спартаке», и желаем ему успехов в продолжении карьеры!» – говорится в сообщении клуба.