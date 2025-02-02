Николсон перейдет из «Спартака» в мексиканский клуб

«Спартак» договорился с нападающим Шамаром Николсоном о расторжении контракта. В сделке поучаствует третья сторона – клуб «Тихуана». Мексиканцы заплатят Николсону большую часть компенсации за оставшийся срок контракта. Они переведут ямайцу 1,6 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний Николсон провел за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.

Московский клуб приобрел ямайца у «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 миллионов евро.

Сезон-2023/24 Николсон провел на правах аренды в «Клермоне».

Всего он сыграл за «Спартак» в 57 встречах, отметился 16 забитыми мячами и 6 ассистами.