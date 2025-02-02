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Николсон перейдет из «Спартака» в мексиканский клуб

«Спартак» договорился с нападающим Шамаром Николсоном о расторжении контракта. В сделке поучаствует третья сторона – клуб «Тихуана». Мексиканцы заплатят Николсону большую часть компенсации за оставшийся срок контракта. Они переведут ямайцу 1,6 миллиона евро.

  • В этом сезоне 27-летний Николсон провел за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • Московский клуб приобрел ямайца у «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 миллионов евро.
  • Сезон-2023/24 Николсон провел на правах аренды в «Клермоне».
  • Всего он сыграл за «Спартак» в 57 встречах, отметился 16 забитыми мячами и 6 ассистами.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza

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02.02.2025 14:51
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Комментарии (35)
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7:1
1738497879
мечта тарасофского дцп-шника сбылась! сразу двух продали! если не понимаете, о чём речь: здешний юзер "садычок" утверждал, что шамар и николсон - это 2 разных футболиста. его даже хряки в комментах пытались поправлять, вразумить, что это один игрок, но безуспешно! садычок, если твоя болезнь ещё не столь сильно прогрессирует, расскажи: ты рад, что клуп спартаг продал сразу двух ненавистных тебе футболистов, от которых ты призывал избавиться? гы-гы!
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oyabun
1738498217
Удачи Шамару в дальнейшем, как бы ни сложилась его карьера. Настоящий спартаковец по духу!
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R_a_i_n
1738502054
Николсона будем помнить за удар по ипальничку одному бездомному в одном матче))
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FROLL007
1738502554
Ямаец вырвался из клубика имени раба. Чуть не загубил карьеру, ещё бы чуть чуть и бесплатно никто бы не взял.
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FWSPM
1738502920
Прощай шаман будем помнить твое редкое но меткое колдовство. Как говорится не поминайте лихом.
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VVM1964
1738503101
Очень интересно посмотреть кого ему на замену найдут - от двух больших избавились, а хотя бы один фактурный нап ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен...
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Спартачище
1738504663
Болотная шваль собралась на ветке и облизывается Шамар всяко лучше их кумира соболька
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ivany4
1738506376
Ну не срослось у Шамара со Спартаком. Хотя наметки были. Удачи ему! Сейчас уже идет освобождение места под будущие трансферы.
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Spartak_forv@
1738510155
Спасибо за проведённое время в клубе,удачи Шамар !
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zigbert
1738516383
Оперативно все получилось. Еще вчера об этом никто не знал. А Шамару спасибо за игру в Спартаке.
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