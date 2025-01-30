Стали известны трансферные планы «Спартака» на февраль

Появились новые подробности зимней трансферной кампании «Спартака».

Клуб уже избавился от вратаря Александра Селихова, защитника Томаша Тавареша и форварда Виллиана Жозе.

В скором времени москвичи оформят переходы хавбека «Торино» Ивана Илича и вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари.

После этого «Спартак» сконцентрируется на подписании нового центрального нападающего. Потенциальный новичок нужен для ротации с Манфредом Угальде.

Параллельно ведется поиск новой команды для Шамара Николсона. Трудоустройством ямайца занимается новый спортивный директор Франсис Кахигао.