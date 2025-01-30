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Стали известны трансферные планы «Спартака» на февраль

Появились новые подробности зимней трансферной кампании «Спартака».

Клуб уже избавился от вратаря Александра Селихова, защитника Томаша Тавареша и форварда Виллиана Жозе.

В скором времени москвичи оформят переходы хавбека «Торино» Ивана Илича и вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари.

После этого «Спартак» сконцентрируется на подписании нового центрального нападающего. Потенциальный новичок нужен для ротации с Манфредом Угальде.

Параллельно ведется поиск новой команды для Шамара Николсона. Трудоустройством ямайца занимается новый спортивный директор Франсис Кахигао.

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Источник: Metaratings

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Комментарии (5)
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fakeid
1738227182
окошки в европах (по крайней мере, в топ-5) открыты до 3 февраля, а потом всё. и даже если спартаг договорится по шамару с каким-нибудь дном, типа лечче - те запросто продавят на своих условиях, потому что хряков сроки продажи конкретно поджимают. в итоге это будет аренда, и 50% зарплаты будет платить лукойл, даже не сомневаюсь. чтобы именно удачно продать на флажке - нужно быть минимум медведевым, а такого в спартаках не водится. с другой стороны: после 3 числа - и до 20го уже российские клубы будут давить на европу, которой, по сути, некуда продавать неликвид за нормальные деньги, кроме как в россию. наши щас неспеша мониторят, что там вообще есть, какой товар, и после 3го втопят наперегонки с предложениями.
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oyabun
1738227787
Лучше бы вместо Илича и Солари взяли одного Салазара. Но и тут болотные нас обскакали. (
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