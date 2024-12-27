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    Агент Николсона высказался о будущем игрока в «Спартаке»

    Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега сказал, что ямаец будет играть за клуб, пока красно-белые не станут чемпионами.

    «Никто не ищет новый клуб для Николсона. Он будет готов приступить к работе со «Спартаком» с первого дня сборов, чтобы снова доказывать. Шамар сказал, что не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году», – сказал Портега.

    • 27-летний Николсон провел в этом сезоне за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    lordmrv
    1735300408
    На замены пущай будет
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    subbotaspartak
    1735300747
    Ну и ладно...
    Ответить
    oyabun
    1735301138
    Пока не найдут хорошего форварда в пару Угальде, отпускать Шамара нельзя.
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    Spartak_forv@
    1735304389
    Звучит как угроза
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    k611
    1735306177
    Может быть полезен. В любом случае рослый нападающий нужен.
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