Агент Николсона высказался о будущем игрока в «Спартаке»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега сказал, что ямаец будет играть за клуб, пока красно-белые не станут чемпионами.
«Никто не ищет новый клуб для Николсона. Он будет готов приступить к работе со «Спартаком» с первого дня сборов, чтобы снова доказывать. Шамар сказал, что не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году», – сказал Портега.
- 27-летний Николсон провел в этом сезоне за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.