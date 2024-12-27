Агент Николсона высказался о будущем игрока в «Спартаке»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега сказал, что ямаец будет играть за клуб, пока красно-белые не станут чемпионами.

«Никто не ищет новый клуб для Николсона. Он будет готов приступить к работе со «Спартаком» с первого дня сборов, чтобы снова доказывать. Шамар сказал, что не покинет «Спартак» до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году», – сказал Портега.