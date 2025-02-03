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Реакция Ловчева на уход Николсона из «Спартака»

3 февраля 2025, 00:38
10

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поддержал решение клуба избавиться от Шамара Николсона.

– Видимо, у «Спартака» уже есть мысли, кого они возьмут. Шамар – не та личность, о которой «Спартак» должен беспокоиться.

Наверное, уже была предварительная договоренность. Сейчас это уже не основной игрок. Его совсем недавно отдавали, его не было в «Спартаке» какое‑то время.

– Смог ли он себя полностью проявить в «Спартаке»?

– Не знаю. Я не знаю, что это за игрок. Видел, что он играл в «Спартаке». Забивал, когда‑то получше играл, когда‑то – похуже.

Когда мы говорим о «Спартаке» и о том, что он должен бороться за первые места, то это не тот игрок, который приведет «Спартак» к первому месту.

  • Николсон ушел в мексиканскую «Тихуану».
  • «Спартак» расторг с ним контракт.
  • В 2022 году клуб заплатил за форварда 8 млн евро.
  • Его статистика в московской команде: 57 матчей, 16 голов, 6 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тихуана Спартак Николсон Шамар Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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serhio80
1738539664
Спартак вообще-то работал на выход шамара, искали варианты) огромное спасибо экс советникам) с такой зп спасибо советникам)
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serhio80
1738544724
Найух таких ветеранов) Ловчев, ты хоть одного игрока можешь привести? Ну хоть одного?) цз лучше Литвы)
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serhio80
1738544964
Вообще Ловчеву лучше новости сначала читать, и только потом каменты раздавать) Женя, ты в очередной раз клоуном выступил)
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Исмо
1738565352
Я считаю что, очень даже неплохо выступал, в основном на замены выходил,у играющих постоянно не лучше статистика)
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Константин-Шапкин-google
1738567165
Мало времени игрового было у него. До конца не раскрылся в команде. Может найдёт себя в другом клубе. А Серафимычу чуток вяличия поубавить бы
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Gospod
1738580117
а 8 млн еоторые ори отлали раздербанили мнждк собой менеддеры предыдущей клианды и спартака... и так каждый год по 5-6 человек: вспомрите: Ддордан, Краьь, Тиль. Классен... Николсон, даььше будет портуоглец этот.... Маноуш... защитьки суринамски1 Абене это все балласт. Абенн Зимки нн стали покцпать за 750к и тут БАЦ Спартак береь за 1 млн 200К.. Бизнес в Срартаке на купле- продажи отлажет ОТЛИЧНО!! Коианда - ГОВНО!! Была при Абаскале и до него и будет сейчас. Пока нн ррекратиться жтот БИЗНЕС из воздуха Лукойла НИЧЕГО зорошего не будет!
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иммануил
1738615513
Блин, опять недоумки имбецилы с одной извилиной укороченной дают оценку ветеранам Спартака, которые для клуба сделали в футболе больше когда играли,чем эти ********* за всю свою жизнь ....
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