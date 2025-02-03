Реакция Ловчева на уход Николсона из «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поддержал решение клуба избавиться от Шамара Николсона.

– Видимо, у «Спартака» уже есть мысли, кого они возьмут. Шамар – не та личность, о которой «Спартак» должен беспокоиться.

Наверное, уже была предварительная договоренность. Сейчас это уже не основной игрок. Его совсем недавно отдавали, его не было в «Спартаке» какое‑то время.

– Смог ли он себя полностью проявить в «Спартаке»?

– Не знаю. Я не знаю, что это за игрок. Видел, что он играл в «Спартаке». Забивал, когда‑то получше играл, когда‑то – похуже.

Когда мы говорим о «Спартаке» и о том, что он должен бороться за первые места, то это не тот игрок, который приведет «Спартак» к первому месту.