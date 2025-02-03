Реакция Ловчева на уход Николсона из «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поддержал решение клуба избавиться от Шамара Николсона.
– Видимо, у «Спартака» уже есть мысли, кого они возьмут. Шамар – не та личность, о которой «Спартак» должен беспокоиться.
Наверное, уже была предварительная договоренность. Сейчас это уже не основной игрок. Его совсем недавно отдавали, его не было в «Спартаке» какое‑то время.
– Смог ли он себя полностью проявить в «Спартаке»?
– Не знаю. Я не знаю, что это за игрок. Видел, что он играл в «Спартаке». Забивал, когда‑то получше играл, когда‑то – похуже.
Когда мы говорим о «Спартаке» и о том, что он должен бороться за первые места, то это не тот игрок, который приведет «Спартак» к первому месту.
- Николсон ушел в мексиканскую «Тихуану».
- «Спартак» расторг с ним контракт.
- В 2022 году клуб заплатил за форварда 8 млн евро.
- Его статистика в московской команде: 57 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»