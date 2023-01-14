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    Морган Роджерс - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Морган
    Фамилия Роджерс
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июля 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 74' - 90' Блэкпул 0:0 Бернли Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 80' - 90' Рединг 3:1 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 1' - 61' Блэкберн 1:0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 64' Блэкпул 1:0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 63' - 90' Суонси 2:1 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 64' - 90' Блэкпул 0:0 Ротерхэм Англия. Чемпионшип, 31 тур
    07.02.2023 46' - 90' Блэкпул 2:2 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 28 тур
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