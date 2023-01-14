Морган Роджерс - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Морган
|Фамилия
|Роджерс
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Морган
|Фамилия
|Роджерс
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|74' - 90'
|Блэкпул
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|80' - 90'
|Рединг
|3:1
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 61'
|Блэкберн
|1:0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 64'
|Блэкпул
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|63' - 90'
|Суонси
|2:1
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|64' - 90'
|Блэкпул
|0:0
|Ротерхэм
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|07.02.2023
|46' - 90'
|Блэкпул
|2:2
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|74' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:0
|Бернли (Бернли)
|25.02.2023
|80' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|21.02.2023
|1' -61'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|18.02.2023
|1' -64'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.02.2023
|63' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|11.02.2023
|64' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|07.02.2023
|46' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|04.02.2023
|71' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|14.01.2023
|1' -73'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)