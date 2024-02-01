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Челси
Морган Роджерс
Трансферы
€ 90 млн
Морган Роджерс - трансферы
Челси
26 июля 2002 (24)
#17 | Нападающий
187 см
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01.02.24 / 30.06.30
Мидлсбро
Астон Вилла
9,40 млн €
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