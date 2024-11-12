Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи

Пресс-служба сборной Англии сообщила о заменах в составе национальной команды.
Англичане готовятся к матчам Лиги наций с Грецией (14 ноября) и Ирландией (17 ноября).
В этих играх тренерский штаб сборной не сможет рассчитывать на восемь футболистов:
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
- Леви Колуилл («Челси»);
- Фил Фоден («Манчестер Сити»);
- Джек Грилиш («Манчестер Сити»);
- Коул Палмер («Челси»);
- Аарон Рэмсдейл («Саутгемптон»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Букайо Сака («Арсенал»).
Вместо них были вызваны пятеро:
- Джаррод Боуэн («Вест Хэм»);
- Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»);
- Валентино Ливраменто («Ньюкасл»);
- Морган Роджерс («Астон Вилла»);
- Джеймс Траффорд («Бернли»).
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