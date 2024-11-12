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    • Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи

    Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи

    Пресс-служба сборной Англии сообщила о заменах в составе национальной команды.

    Англичане готовятся к матчам Лиги наций с Грецией (14 ноября) и Ирландией (17 ноября).

    В этих играх тренерский штаб сборной не сможет рассчитывать на восемь футболистов:

    Вместо них были вызваны пятеро:

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    Источник: сайт сборной Англии

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