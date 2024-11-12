Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи

Пресс-служба сборной Англии сообщила о заменах в составе национальной команды.

Англичане готовятся к матчам Лиги наций с Грецией (14 ноября) и Ирландией (17 ноября).

В этих играх тренерский штаб сборной не сможет рассчитывать на восемь футболистов:

Вместо них были вызваны пятеро:

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