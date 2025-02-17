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«Бавария» отказалась от защитника «Байера»

«Бавария» не будет подписывать Джонатана Та из «Байера».

Мюнхенский клуб потерял интерес к центральному защитнику, которого пытался заполучить летом прошлого года.

Это подтвердил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд: «Наша оборона работает хорошо. Она стала действительно прочной. Мы пропускаем мало голов. Сейчас мы очень довольны защитной линией».

  • 29-летний Та станет свободным агентом в июне.
  • Ожидается, что он продолжит карьеру в «Барселоне».
  • Рыночная стоимость немца – 30 миллионов евро.
  • В этом сезоне игрок «Байера» забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.

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Источник: Mundo Deportivo

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17.02.2025 18:26
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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1739806035
Передумали,когда Та уже и так выбрал Барсу
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