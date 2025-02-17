«Бавария» отказалась от защитника «Байера»

«Бавария» не будет подписывать Джонатана Та из «Байера».

Мюнхенский клуб потерял интерес к центральному защитнику, которого пытался заполучить летом прошлого года.

Это подтвердил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд: «Наша оборона работает хорошо. Она стала действительно прочной. Мы пропускаем мало голов. Сейчас мы очень довольны защитной линией».