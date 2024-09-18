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    • «Бавария» собирается бесплатно забрать защитника «Байера»

    «Бавария» собирается бесплатно забрать защитника «Байера»

    «Бавария» не утратила интерес к Джонатану Та из «Байера».

    28-летний футболист может перейти в мюнхенский клуб в следующем году, когда станет свободным агентом.

    Центральный защитник уже заявил, что не продлит истекающий контракт с «Байером».

    Прошедшим летом «Бавария» пыталась купить Та, но не смогла договориться о сумме трансфера.

    При этом личные условия с игроком уже согласованы – зарплата в размере 9 миллионов евро за сезон, которая может увеличиться еще на 3 миллиона за счет бонусов.

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    Источник: Bayern & Germany

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    18.09.2024 19:07
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    Комментарии (1)
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    Deisler
    1727067074
    Мало чудиков в обороне, этого ещё не хватало...
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