«Бавария» собирается бесплатно забрать защитника «Байера»

«Бавария» не утратила интерес к Джонатану Та из «Байера».

28-летний футболист может перейти в мюнхенский клуб в следующем году, когда станет свободным агентом.

Центральный защитник уже заявил, что не продлит истекающий контракт с «Байером».

Прошедшим летом «Бавария» пыталась купить Та, но не смогла договориться о сумме трансфера.

При этом личные условия с игроком уже согласованы – зарплата в размере 9 миллионов евро за сезон, которая может увеличиться еще на 3 миллиона за счет бонусов.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!