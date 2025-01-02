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    Самые дорогие футболисты мира с истекающим контрактом

    Transfermarkt опубликовал новый рейтинг.

    В него вошли самые дорогие футболисты мира, чьи контракты истекают следующим летом.

    В рейтинге по три игрока «Ливерпуля» и «Баварии».

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    Источник: Transfermarkt

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    02.01.2025 17:31
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