Самые дорогие футболисты мира с истекающим контрактом

Transfermarkt опубликовал новый рейтинг.
В него вошли самые дорогие футболисты мира, чьи контракты истекают следующим летом.
В рейтинге по три игрока «Ливерпуля» и «Баварии».
- 1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 75 млн евро;
- 2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 55 млн евро;
- 3-4. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 50 млн евро;
- 3-4. Йозуа Киммих («Бавария») – 50 млн евро;
- 5-6. Джонатан Дэвид («Лилль») – 45 млн евро;
- 5-6. Лерой Сане («Бавария») – 45 млн евро;
- 7. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») – 38 млн евро;
- 8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 35 млн евро;
- 9. Джонатан Та («Байер») – 30 млн евро;
- 10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 28 млн евро.