Та: «Байер» будет больше двигаться, чтобы не замерзнуть в Москве»

Защитник «Байера» Джонатан Та поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Каждая игра в Лиге чемпионов — это нечто особенное. Постараемся завтра добиться хорошего результата, чтобы затем готовиться к матчу с «Атлетико».

Мы обычно не играем в холодных условиях, но ничего не поделаешь. Будем больше двигаться, так что не замерзнем в Москве», – сказал Та.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» на выезде встретится с «Локомотивом».

Игра состоится на «РЖД Арене» 26 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

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