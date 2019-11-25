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  • Та: «Байер» будет больше двигаться, чтобы не замерзнуть в Москве»

Та: «Байер» будет больше двигаться, чтобы не замерзнуть в Москве»

25 ноября 2019, 19:48
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Защитник «Байера» Джонатан Та поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Каждая игра в Лиге чемпионов — это нечто особенное. Постараемся завтра добиться хорошего результата, чтобы затем готовиться к матчу с «Атлетико».

Мы обычно не играем в холодных условиях, но ничего не поделаешь. Будем больше двигаться, так что не замерзнем в Москве», – сказал Та.

  • В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» на выезде встретится с «Локомотивом».
  • Игра состоится на «РЖД Арене» 26 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

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Источник: Sport24
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Байер Локомотив Та Джонатан
Комментарии (1)
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Plyash
1574717295
Пусть панталоны с начёсом по колено наденут,иначе "Гитлер капут".
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