«Один шанс, одна цель». «Байер» анонсировал матч с «Локомотивом»

«Байер» опубликовал анонс матча группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом».
На картинке защитник железнодорожников Бенедикт Хеведес и защитник немецкой команды Джонатан Та.
«Один шанс, одна цель», – говорится в подписи к изображению.
- Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
- Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Байера»