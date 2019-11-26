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    «Один шанс, одна цель». «Байер» анонсировал матч с «Локомотивом»

    «Байер» опубликовал анонс матча группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    На картинке защитник железнодорожников Бенедикт Хеведес и защитник немецкой команды Джонатан Та.

    «Один шанс, одна цель», – говорится в подписи к изображению.

    • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
    • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

    Источник: твиттер «Байера»

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