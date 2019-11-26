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  • «Один шанс, одна цель». «Байер» анонсировал матч с «Локомотивом»

«Один шанс, одна цель». «Байер» анонсировал матч с «Локомотивом»

26 ноября 2019, 13:18
4

«Байер» опубликовал анонс матча группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом».

На картинке защитник железнодорожников Бенедикт Хеведес и защитник немецкой команды Джонатан Та.

«Один шанс, одна цель», – говорится в подписи к изображению.

  • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
  • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Байера»
Лига чемпионов Байер Локомотив Хеведес Бенедикт Та Джонатан
Комментарии (4)
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Frankfurt Am Main
1574766268
Ну всё паровозы пишыте письма.!!!
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Plyash
1574767678
Мяч круглый."Пока игра продолжается,у соперников шансы равны".( Жоан Салданья )
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regbiN
1574770879
3-0 локомотив
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