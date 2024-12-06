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    «Барселона» нацелилась на защитника «Байера»

    «Барселона» имеет хорошие шансы договориться о переходе летом защитника Джонатана Та из «Байера» на правах свободного агента.

    По данным журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер каталонцев Ханси Флик имеет четкий план и видит немца в составе. Тренер и Та работают с одним агентом – Пини Захави.

    Также Плеттенберг со ссылкой на журналиста Карлоса Монфорта сообщает, что сегодня состоялась встреча между спортивным директором каталонцев Деку, Та и представителями игрока.

    Защитника «Байера» также хочет подписать «Бавария».

    • Та в этом сезоне провел 21 матч за леверкузенцев, забил 1 гол.
    • Контракт 28-летнего немецкого футболиста с «Байером» истекает 30 июня 2025 года.

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    Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X

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    06.12.2024 09:16
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