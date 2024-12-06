«Барселона» нацелилась на защитника «Байера»

«Барселона» имеет хорошие шансы договориться о переходе летом защитника Джонатана Та из «Байера» на правах свободного агента.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер каталонцев Ханси Флик имеет четкий план и видит немца в составе. Тренер и Та работают с одним агентом – Пини Захави.
Также Плеттенберг со ссылкой на журналиста Карлоса Монфорта сообщает, что сегодня состоялась встреча между спортивным директором каталонцев Деку, Та и представителями игрока.
Защитника «Байера» также хочет подписать «Бавария».
- Та в этом сезоне провел 21 матч за леверкузенцев, забил 1 гол.
- Контракт 28-летнего немецкого футболиста с «Байером» истекает 30 июня 2025 года.