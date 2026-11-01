Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 15 тур
Аргентина. Примера, 14 тур
Аргентина. Примера, 13 тур
Аргентина. Примера, 11 тур
Аргентина. Примера, 12 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера, 15 тур
Аргентина. Примера, 14 тур
Аргентина. Примера, 13 тур
Аргентина. Примера, 11 тур
Аргентина. Примера, 12 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 10 тур
Аргентина. Примера, 9 тур
Аргентина. Примера, 8 тур
Аргентина. Примера, 7 тур
Аргентина. Примера, 6 тур
Аргентина. Примера, 5 тур
Аргентина. Примера, 4 тур
Аргентина. Примера, 3 тур
Аргентина. Примера, 2 тур
Аргентина. Примера, 1 тур
Аргентина. Примера, Apertura - Play Offs
Аргентина. Примера, 1/2 финала
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Аргентина. Примера, 9 тур
Аргентина. Примера, 16 тур
Аргентина. Примера, 15 тур
Аргентина. Примера, 14 тур
Аргентина. Примера, 13 тур
Аргентина. Примера, 12 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 11 тур
Аргентина. Примера, 10 тур