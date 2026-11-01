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Эдуардо Коудет - статистика

Ривер Плейт
Аргентина
12 сентября 1974 (52)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 0
11.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ривер Плейт
27
15
9
3
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 0
11.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 10 тур
Ривер Плейт
1 : 2
20.09.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
12.09.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 8 тур
Ривер Плейт
3 : 1
07.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 7 тур
Банфилд
2 : 3
30.08.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 6 тур
Ривер Плейт
2 : 2
24.08.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 5 тур
Ривер Плейт
2 : 0
17.08.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 4 тур
Тигре
1 : 0
08.08.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 3 тур
Ривер Плейт
0 : 1
03.08.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 2 тур
Химнасия
1 : 0
30.07.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1 тур
Ривер Плейт
0 : 1
26.07.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, Apertura - Play Offs
Ривер Плейт
2 : 3
24.05.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/2 финала
Ривер Плейт
1 : 0
17.05.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Ривер Плейт
2 : 0
14.05.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
2 : 2
11.05.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 9 тур
Ривер Плейт
0 : 1
04.05.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Ривер Плейт
3 : 1
26.04.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 15 тур
Ривер Плейт
0 : 1
19.04.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Расинг Клуб
0 : 2
13.04.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 13 тур
Ривер Плейт
3 : 0
06.04.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 12 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 2
22.03.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 11 тур
Ривер Плейт
2 : 0
16.03.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 10 тур
Уракан
1 : 2
13.03.2026
Ривер Плейт
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