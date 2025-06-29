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Агенты Веги подтвердили переход игрока в «Зенит»

Сегодня, 12:33
5

В агентстве FIRST PLAYERS AGENCY, которое представляет интересы левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Веги, подтвердили трансфер игрока в «Зенит».

«Да, все согласовано. Роман в ближайшее время отправляется в путешествие», – заявили в агентстве.

  • Сообщалось, что «Зенит» предложил 9 миллионов долларов (7,67 миллиона евро) за 90 процентов прав на игрока. Аргентинец подпишет 5-летний контракт с российским клубом.
  • Ранее футболистом также интересовалось «Динамо».
  • 21-летний Вега в этом году провел за «Архентинос Хуниорс» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
  • В сезоне-2022/23 Вега выступал за вторую команду «Барселоны».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Архентинос Хуниорс Зенит Román Vega
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Комментарии (5)
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fakeid
1751190302
похоже, будет переход на новую схему, с 5 защитниками. 2 крайних (мантуан и вега) будут бегать вперёд и забрасывать на дельфинария, раз через центр мяч не ходит. в случае с дзюблом это работало ещё как. а выстроить надёжную, как швейцарские часы (вендел и клаудиньо), игру через центр быстро не получится. пока там все эти жерсоны адаптируются и сыграются - уже и чемпионат закончится.
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Литейный 4 (returned)
1751193147
Качественный левый бегунок. Хорошее приобретение. Гыгыгы
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Мордаванин
1751198073
теперь лусиано будет веселей хана розовой шайке))
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PAREVG.
1751199797
Наконец то белый!
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