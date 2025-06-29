Агенты Веги подтвердили переход игрока в «Зенит»

В агентстве FIRST PLAYERS AGENCY, которое представляет интересы левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Веги, подтвердили трансфер игрока в «Зенит».

«Да, все согласовано. Роман в ближайшее время отправляется в путешествие», – заявили в агентстве.