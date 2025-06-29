Агенты Веги подтвердили переход игрока в «Зенит»

В агентстве FIRST PLAYERS AGENCY, которое представляет интересы левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Веги, подтвердили трансфер игрока в «Зенит».
«Да, все согласовано. Роман в ближайшее время отправляется в путешествие», – заявили в агентстве.
- Сообщалось, что «Зенит» предложил 9 миллионов долларов (7,67 миллиона евро) за 90 процентов прав на игрока. Аргентинец подпишет 5-летний контракт с российским клубом.
- Ранее футболистом также интересовалось «Динамо».
- 21-летний Вега в этом году провел за «Архентинос Хуниорс» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- В сезоне-2022/23 Вега выступал за вторую команду «Барселоны».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»